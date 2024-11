PCDF faz operação contra roubos, furtos e tráfico de drogas no Recanto das Emas

A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou, nesta sexta-feira (22), uma operação para combater crimes contra o patrimônio e tráfico de drogas no Recanto das Emas. Segundo o delegado-chefe da 27ª DP, Fernando Fernandes, a ação visa a garantir a segurança da população após a saída temporária de mais de 2 mil presos do sistema penitenciário local, nesta semana.



“Várias porções de drogas foram apreendidas, crack, maconha e cocaína. Três elementos foram encaminhados para a delegacia: dois por uso e porte de drogas e outro, por tráfico. Um deles estava utilizando tornozeleira eletrônica”, relata. O policial acrescenta que a operação apreendeu facas, comumente usadas por ladrões.