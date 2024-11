PCDF prende 21 suspeitos de furtar cabos de energia elétrica e transmissão de dados

A PCDF (Polícia Civil do Distrito Federal) deflagrou, nesta quinta-feira (31), uma operação para desarticular uma organização criminosa especializada em furto de cabos telefônicos, de transmissão de dados e de energia elétrica. O grupo também é investigado pelo crime de lavagem de dinheiro.



A ação, intitulada Operação Power Cut – “corte de energia”, em tradução livre do inglês –, cumpriu 21 mandados de prisão preventiva e 48 de busca e apreensão, além de ordens de arresto e sequestro de bens. E mais: bloqueou R$ 5,7 milhões em contas bancárias vinculadas aos investigados.



Os investigadores apontam que a organização causou prejuízos financeiros e operacionais à população do DF, devido aos frequentes cortes de energia elétrica decorrentes dos furtos dos cabos.