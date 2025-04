“Pensei que ele estivesse morto”, diz avó de menino atropelado por motorista bêbada no DF

Em Samambaia Norte, no Distrito Federal, uma criança de um ano foi atropelada por uma motorista embriagada e sem habilitação. O acidente ocorreu enquanto a mãe do menino estava dentro de casa pegando água. O bebê, Brian, foi socorrido e está internado no hospital, onde se recupera bem.



Segundo a avó, Alana Andrade, a motorista foi detida, mas liberada em seguida, o que gerou revolta na família. “Pensei que ele estivesse morto”, relembra a mulher. Até agora, os familiares da motorista não ofereceram qualquer tipo de apoio ou contato com a família da vítima.



