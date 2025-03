Perícia vai revelar o que causou acidente que matou criança com descarga elétrica

A perícia vai revelar o que causou o acidente que matou um menino de 10 anos que recebeu uma descarga elétrica em Planaltina. Durante a chuva, Adrian David Feitoza Coelho tentou se abrigar em uma padaria quando encostou em um carro energizado, o que resultou em sua parada cardiorrespiratória. As tentativas de reanimação duraram mais de 20 minutos.



Segundo o pai de Adrian, ele era brincalhão e sonhava em ser jogador de futebol. A advogada da família critica a demora no socorro e a empresa Neoenergia, que está investigando o ocorrido, lamentou a tragédia. A polícia também investiga o caso devido a suspeitas de problemas na fiação.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!