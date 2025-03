Perseguição policial na Estrutural (DF) resulta no atropelamento de adolescentes

Um motociclista fugiu da polícia durante uma ronda e colidiu com outra moto na Cidade Estrutural (DF). O impacto arremessou a moto contra duas adolescentes, de 15 e 16 anos, que passavam pelo local. As vítimas foram levadas ao hospital com suspeitas de fraturas e dores. O motociclista de 26 anos, que já tinha passagens pela polícia e estava em regime semiaberto, foi preso por desobediência e lesão corporal.



