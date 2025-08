Pessoas em situação de rua acolhidas em hotel social elogiam projeto no DF

O projeto Hotel Social no Distrito Federal oferece acolhimento digno para pessoas em situação de rua, com mais de mil atendimentos realizados. A estrutura inclui dormitórios, banheiros e espaços para diferentes grupos, com serviços de alimentação e apoio psicológico.



A iniciativa integra ações de saúde e qualificação profissional, que é parte da estratégia do GDF. Rogério Barba, do Instituto Barba na Rua, ajuda a orientar os acolhidos para terem um recomeço verdadeiro.



Alex Almeida Santos, atendido pelo projeto, destaca a qualidade do acolhimento: "Boa alimentação, grandes profissionais, é um hotel mesmo". A comunidade terapêutica parceira no Guará também oferece atividades e apoio, contribuindo para um futuro melhor para todos os envolvidos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!