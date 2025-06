PMDF abre inscrições para curso gratuito de adestramento de cães

O BPCães (Batalhão de Policiamento com Cães) da Polícia Militar do Distrito Federal está com inscrições abertas para um curso de adestramento social gratuito para cães. O curso terá duração de três meses e visa selecionar vinte cães que atendam aos critérios: peso entre 20 kg e 40 kg, idade de 12 a 48 meses e vacinas em dia.



As inscrições podem ser feitas até o dia 30 deste mês pelo site da corporação. O tenente Alves ressalta que "os novos policiais realizarão o adestramento, tornando os cães aptos ao convívio social". Os tutores devem arcar apenas com a alimentação e possíveis medicamentos dos cães.



