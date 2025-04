PMDF impede seis feminicídios em uma semana; conheça o trabalho da corporação

Durante uma semana crítica, a Polícia Militar do Distrito Federal evitou seis casos de feminicídio e prendeu todos os agressores. Um dos incidentes chocantes envolveu um homem que arrancou o silicone da companheira com uma faca. Outro caso ocorreu durante uma audiência judicial online, onde a polícia agiu rapidamente para prender um homem que sequestrava sua ex-mulher.



O Centro de Operações da PM recebe em média 4 mil ligações diárias, aumentando para 6 mil nos finais de semana, com atendimento especializado para vítimas de violência doméstica. As denúncias, feitas pelo 190 ou pelo Disque 180, são cruciais para salvar vidas, e as Delegacias De Atendimento à Mulher estão sempre disponíveis para receber as vítimas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!