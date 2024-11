PMDF prende homem suspeito de esfaquear mulher por vingança contra o marido dela

A Polícia Militar do DF prendeu em flagrante, neste domingo (20), um homem suspeito de esfaquear uma mulher em uma rua da Vila Telebrasília, na Asa Sul. O crime, segundo investigações preliminares, ocorreu por motivo de vingança. O agressor teria se desentendido com o marido da vítima.



Câmeras de segurança filmaram quando o homem, embriagado, se aproxima da mulher e desfere os golpes em meio a outras pessoas. Ela tenta se defender, mas não consegue. O crime ocorreu por volta das 14h. A PMDF foi acionada e o capturou por volta das 21h, na 414 Sul. Em seguida, os militares o conduziram à 1ª Delegacia de Polícia Civil, na Asa Sul, que investiga o caso. O homem vai responder por tentativa de homicídio.



A vítima recebeu socorro e deu entrada no Hospital de Base do DF, onde se recupera sem risco de vida.