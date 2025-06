Pneu solto invade pista e por pouco não atinge motociclista na DF-001

Um pneu solto invadiu a pista próxima a um viaduto no Recanto das Emas, no Distrito Federal, e quase atingiu um motociclista que trafegava pela DF-001 na tarde desta quinta-feira (12).



O momento foi registrado por uma câmera acoplada ao capacete do piloto. Segundo a passageira que estava na garupa, o pneu chegou a raspar em seu pé, mas, por sorte, ninguém se feriu.



