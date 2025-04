Polícia acaba com esquema de venda de anabolizantes e drogas sintéticas pela internet

A Polícia Civil desmantelou um esquema de venda de anabolizantes e drogas sintéticas em Samambaia (DF). O principal suspeito, um homem de 34 anos, foi preso após investigações detalhadas. Ele utilizava redes sociais para vender os produtos em várias regiões, contando com motoboys para distribuição.



Durante a operação, a polícia apreendeu uma pistola e identificou venda de substâncias ilegais trazidas do Paraguai. O suspeito já possui antecedentes criminais por tráfico e violência doméstica. As investigações continuam para identificar possíveis cúmplices.



