Polícia acredita que briga familiar seja motivação de assassinato em padaria no DF

Um homem foi assassinado a tiros em frente a uma padaria na QMS 30, em Sobradinho II, no Distrito Federal, na manhã do último domingo (17). Em uma das linhas de investigação, a PCDF (Polícia Civil do Distrito Federal) analisa se uma briga familiar teria sido a motivação do crime.



Câmeras de segurança registraram o momento que um carro preto circula na região com três ocupantes, que seriam o motorista, uma mulher e o executor dos disparos. O suspeito aparece nas imagens com a arma na mão correndo em direção ao estabelecimento em que a vítima estava. De acordo com testemunhas, o homem efetuou aproximadamente oito disparos.