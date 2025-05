Polícia apreende 19 mil litros de gasolina adulterada em galpão clandestino no DF

apreendeu 19 mil litros de gasolina adulterada em um galpão clandestino no setor de inflamáveis, em Brasília , na última terça-feira (27). A operação seguiu denúncias de armazenamento ilegal e apontou riscos de explosão devido ao armazenamento impróprio.



"Um cenário de horrores, com galões dentro de veículos e uma bomba improvisada", afirmou Ottomar Lustosa, chefe da fiscalização regional da ANP. Uma pessoa foi presa e é reincidente nesse tipo de ilegalidade. O galpão foi interditado e o combustível, removido.



