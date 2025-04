Polícia apreende meia tonelada de cobre furtado em ferro-velho no Guará (DF)

A Polícia Civil do Distrito Federal apreendeu meia tonelada de cabos furtados em um ferro velho localizado no Guará. Após investigação, dois homens foram presos em flagrante por receptação qualificada.



O estabelecimento já estava sob investigação porque o proprietário anterior já havia sido preso pelo mesmo crime. Este ano, mais de 4 mil furtos de cabos foram registrados na capital, com 44 ocorrências de receptação e 277 detenções. As fiscalizações nos ferros velhos continuam.



