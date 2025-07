Polícia apura causas de incêndio que resultou na morte de dois servidores do IBGE

A Polícia Civil do Distrito Federal investiga o incêndio ocorrido entre Santa Maria e São Sebastião que resultou na morte de dois servidores do IBGE, Manoel Neto e Valmir Silva, ambos com mais de 40 anos de serviço público.



O delegado Ronney Matsui relatou que ainda não se sabe se o incêndio foi criminoso ou acidental. "Eles não estavam com vestimenta própria para o combate de incêndio", afirmou. A perícia está analisando os corpos e o local para determinar as causas das mortes, e as oitivas com testemunhas começam nesta quarta-feira (30).



