Polícia busca três mulheres suspeitas de extorsão e ameaças na internet

A polícia está em busca de três mulheres suspeitas de integrar uma quadrilha responsável por extorsões e ameaças a vítimas pela internet. O grupo criminoso atuava em golpes contra vítimas que acessavam sites de acompanhantes.



A investigação foi conduzida pela 18ª DP de Brazlândia (DF) em parceria com a Polícia Civil de Minas Gerais. Operação resultou na prisão de sete pessoas e no cumprimento de 20 mandados judiciais. As autoridades pedem informações sobre as suspeitas através do telefone 197.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!