Polícia captura suspeito de assassinar jovem de 17 anos no Novo Gama

No dia 25 de janeiro, policiais civis prenderam um homem suspeito de matar um jovem de 17 anos na cidade do Novo Gama, no Entorno do Distrito Federal. Os agentes ainda buscam outros dois envolvidos no crime, Paulo Vitor dos Anjos Lima e Jeovane Yan Santos de Oliveira. A vítima foi morta a pauladas, enxadadas e facadas, e teve sua moto roubada pelo trio. Informações podem ser repassadas pelo disque denúncia 197. A morte está possivelmente ligada a dívidas com o tráfico de drogas.