Polícia Civil divulga imagem de suspeito de latrocínio em Taguatinga (DF)

A Polícia Civil divulgou a imagem de Diego dos Reis Lobo, suspeito de matar Anderson Mello em um assalto em Taguatinga (DF). O crime ocorreu no último domingo (27), quando a vítima foi abordada com uma faca e, mesmo após entregar o celular, foi atacada. O carro usado no crime foi localizado em Anápolis, Goiás, e apreendido. Há suspeitas de que Diego esteja ligado a outros crimes na região. Informações sobre o paradeiro do suspeito podem ser denunciadas à polícia.



