Polícia Civil do DF indicia sete pessoas por pichação em patrimônios públicos

A Polícia Civil do Distrito Federal indiciou sete pessoas por pichação em patrimônios públicos. Os vândalos não pouparam nem o Viaduto Luiz Carlos Botelho, inaugurado em outubro do ano passado. Até a placa da 3ª Delegacia de Polícia, no Cruzeiro Velho, foi estragada.



Os indivíduos vão responder também pelo delito de associação criminosa. Agora, o Ministério Público do DF e Territórios vai analisar o inquérito e decidir se apresentará denúncia ao Poder Judiciário.