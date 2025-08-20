Polícia Civil identifica corpo de mulher encontrado em área de mata no Areal (DF)
Ingrid Michelli Siqueira, de 38 anos, foi morta e enterrada na região da QS 5
A Polícia Civil identificou o corpo encontrado na semana passada em uma área de mata no Areal (DF) como sendo de Ingrid Michelli Siqueira, 38 anos. O corpo apresentava sinais de violência e foi descoberto por bombeiros e policiais militares. Ingrid era formada em enfermagem e deixou três filhos. Ela havia fugido de uma clínica clandestina para dependentes químicos. A polícia aguarda laudo cadavérico para determinar a causa da morte e investiga os suspeitos do crime.
