Polícia Civil ouve vítimas de incêndio em clínica de recuperação no Paranoá (DF)

Investigações continuam para apurar responsabilidades e condições da estrutura da clínica, que estava com cadeados

Balanço Geral DF|Do R7

Um incêndio em uma clínica de reabilitação no Paranoá (DF) resultou na morte de cinco pessoas e deixou outras 11 feridas. A polícia está investigando as causas do incidente. Durante coletiva à imprensa, o delegado Bruno Cunha informou que ainda não é possível determinar se o incêndio foi acidental ou intencional.

Testemunhas relataram a falta de extintores funcionais no local. O proprietário da clínica afirmou que estava funcionando regularmente, mas não tinha alvará. As investigações continuam para apurar responsabilidades e condições da estrutura da clínica, que tinha janelas fechadas com ferros e portas trancadas com cadeado.

