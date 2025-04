Polícia Civil tenta identificar culpado de assassinar vereador em Luziânia (GO)

A Polícia Civil de Goiás investiga o assassinato de Adair Pereira Araújo, advogado e ex-candidato a vereador, ocorrido em Luziânia. A vítima foi baleada em plena luz do dia e imagens de câmeras de segurança mostram o atirador saindo de um carro e efetuando vários disparos antes de fugir. As autoridades já realizaram perícia no local e buscam identificar as motivações e o autor do crime.



