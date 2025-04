Polícia divulga novas imagens de bancário suspeito de atropelar diarista no Noroeste (DF)

A Polícia Civil do Distrito Federal divulgou a foto de Daniel Henrique, suspeito de atropelar e matar a diarista Maria Núbia em Brasília. O acidente ocorreu na terça-feira (15), quando o carro do bancário colidiu em alta velocidade com a moto da vítima. Ele não prestou socorro e está foragido após a decretação de prisão preventiva. Investigações apontam que familiares e amigos podem ter facilitado a fuga. Maria, que trabalhava no Setor Noroeste (DF), deixou dois filhos e foi enterrada no Maranhão.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!