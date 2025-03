Polícia fala sobre prisão de homem suspeito de torturar e matar gatos no DF

O delegado da Polícia Civil, Jônatas Silva, deu detalhes sobre a prisão do homem suspeito de torturar e matar gatos no Distrito Federal. O psicólogo foi preso no Gama após denúncias e foi indiciado 16 vezes pela Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais. O suspeito adotava animais com a mesma pelagem para supostamente realizar experimentos. Se condenado, ele pode pegar até 5 anos de prisão por cada um dos delitos.



