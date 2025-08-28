Polícia Federal desarticula quadrilha de tráfico internacional de mulheres

A Polícia Federal deflagrou a operação "Promessa Ilusória" para desarticular uma organização criminosa envolvida no tráfico internacional de mulheres. O grupo aliciava brasileiras em sites e aplicativos com promessas falsas, como ganhos em euro e segurança, mas na realidade as levava para exploração sexual no exterior.



Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em vários estados, resultando na prisão de duas pessoas e na retenção de bens avaliados em aproximadamente R$ 8,5 milhões. A investigação começou após uma denúncia anônima. As vítimas eram ameaçadas e controladas financeiramente, e suas famílias eram alvo de intimidações, destacando a gravidade da organização criminosa.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!