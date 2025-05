Polícia Federal faz operação para combater abuso sexual de crianças e adolescentes

A Polícia Federal lançou uma operação em todo o país visando combater o abuso sexual de crianças e adolescentes. A ação resultou na execução de 130 mandados de busca e apreensão, além de oito prisões, levando à prisão em flagrante de 35 pessoas. Esta iniciativa integra a segunda fase de uma operação iniciada em março.



Nos primeiros meses do ano, a PF já havia cumprido 612 mandados relacionados a crimes semelhantes. A corporação alerta pais e responsáveis sobre o perigo dos jogos online, onde muitas vezes crianças são abordadas. Esse esforço ocorre durante o Maio Laranja, mês dedicado ao combate do abuso sexual infantil.



