Polícia Federal investiga motivação do atentado na Esplanada dos Ministérios

A Polícia Federal investiga a motivação que levou Francisco Wanderley Luiz, de 59 anos, a jogar bombas contra o prédio do STF (Supremo Tribunal Federal), na noite dessa quarta-feira (13). O homem morreu em frente ao local. Ela havia feito publicações nas redes sociais com mensagens ameaçadoras, sugerindo que faria ataques entre os dias 13 e 16 de novembro. A ação de Francisco foi registrada pelas câmeras de segurança do prédio. Nas imagens, é possível ver quando ele lança os explosivos. Minutos antes, outros artefatos, que estavam no carro dele, explodiram no estacionamento do anexo IV da Câmara dos Deputados.



Durante toda a madrugada desta quinta-feira (14), as forças policiais trabalharam para preservar e garantir a segurança do local. Além de fazer varreduras e desabilitar os artefatos que estavam acoplados no corpo do homem, que só foi retirado do lugar por volta das 9h. Pela primeira vez, após os atentados de 8 de janeiro, o STF voltou a instalar gradis para limitar o acesso à área. A medida faz parte do protocolo de segurança para evitar novos ataques às instituições.