Polícia Federal prende 20 pessoas envolvidas em esquema de tráfico de drogas no DF

A Polícia Federal realiza uma operação no Distrito Federal visando desarticular um grupo criminoso envolvido com o tráfico de drogas. Com 25 mandados de prisão emitidos, 20 pessoas foram detidas até o momento, enquanto cinco permanecem foragidas.



A investigação identificou um consórcio bem estruturado que trazia drogas da fronteira brasileira para a região. Entre os itens apreendidos estão veículos, armas e dinheiro, e a Justiça determinou o bloqueio de R$ 8 milhões em bens.



Segundo o superintendente da Polícia Federal no DF, José Roberto Peres, a operação é parte de um esforço contínuo para combater a criminalidade na capital e arredores.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!