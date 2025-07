Polícia Federal prende criminosos por golpe em caixas eletrônicos no DF

Dois homens foram presos enquanto instalavam um dispositivo em terminais de autoatendimento de Taguatinga (DF) para roubar cartões. O golpe incluía uma central falsa para obter dados pessoais e senhas das vítimas.



"Eles colocavam um mecanismo para reter o cartão e adesivavam um telefone falso," explicou o delegado. As investigações mostram que mais de 10 pessoas foram afetadas, e os criminosos tinham oito cartões no momento da prisão. A Polícia Federal está conduzindo o caso devido à natureza pública da Caixa Econômica Federal.



