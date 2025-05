Polícia investiga caso de agressão em escola particular de Águas Claras (DF)

A polícia investiga uma agressão em uma escola particular de Águas Claras (DF), onde um adolescente de 15 anos foi atingido no rosto por um colega. O incidente, ocorrido na última quarta-feira (7), deixou o jovem internado, mas sua recuperação é promissora.



A escola colabora com a investigação e assegura o bem-estar dos alunos. A família da vítima considera tomar medidas legais, enquanto a Delegacia da Criança e do Adolescente mantém o caso sob sigilo. O Conselho Tutelar também trabalha para esclarecer o motivo da agressão.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!