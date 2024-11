Polícia investiga caso de dançarino encontrado gravemente ferido na Asa Norte

A Polícia Civil do Distrito Federal investiga o que causou graves ferimentos em um homem de 23 anos, encontrado em uma via, na 914 Norte. O dançarino e professor Luis Fernando Aguiar de Paula estava desacordado, com traumatismo craniano, quando uma pessoa o avistou caído e acionou o Corpo de Bombeiros. Os socorristas o levaram para o Hospital de Base, onde Luis Fernando permanece internado, em estado grave.



O caso ocorreu na madrugada da última terça-feira (15). “Onde o fato aconteceu, não conseguimos imagens. Só conseguimos outras no decorrer da via. Estamos tentando identificar os veículos que passaram por lá”, contou o delegado-chefe da 2ª Delegacia de Polícia, na Asa Norte.



A mãe de Luis Fernando relatou que outro filho dela, que viu o irmão no hospital, narrou que ele tinha marcas de pneu no corpo. Por isso, a família crê na possibilidade de o dançarino ter sido vítima de atropelamento “Fez cirurgia para desafogar o fluxo de sangue na cabeça”, afirmou Adriana Paula, que não estava em Brasília no dia do ocorrido.