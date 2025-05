Polícia investiga fraudes em contratos escolares em Brazlândia e Taguatinga, no DF

Policiais civis da 18ª delegacia cumpriram mandados de busca em Brazlândia e Taguatinga, no Distrito Federal, investigando fraudes em pesquisas de preço para contratações de serviços com escolas públicas.



Uma denúncia anônima revelou superfaturamento em contratos e obras, totalizando quase R$ 1 milhão em 113 contratações com competição simulada. Um casal de empresários e uma funcionária estão envolvidos no esquema.



