Polícia investiga grupo suspeito de aplicar golpe de empréstimo em clientes no DF

A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou a operação “Hard Times” nesta quinta-feira (7) contra uma organização criminosa especializada em fraudes de falsa portabilidade de empréstimos. Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Viçosa (MG).



A investigação começou em 2023 quando um servidor público, morador de Taguatinga, recebeu uma proposta vantajosa de portabilidade de seu empréstimo consignado. Após receber o dinheiro, ele foi convencido a transferir o valor para uma falsa financeira, acreditando estar quitando a dívida. A vítima ficou com um prejuízo aproximado de R$ 200 mil.