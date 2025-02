Polícia investiga grupo suspeito de lucrar R$ 130 mil por mês com clonagem de app

Uma quadrilha especializada em clonar aplicativos de mensagens foi alvo de uma operação da Polícia Civil, com apoio do estado do Mato Grosso. Os criminosos atuavam em todo o Brasil e lucraram mais de R$ 130 mil em um mês. Os autores devem responder pelo crime de estelionato, na modalidade de fraude eletrônica, lavagem de capitais e também associação criminosa. A investigação começou após uma vítima registrar um prejuízo de R$ 700 devido ao golpe. A polícia cumpriu mandados de busca e apreensão e prendeu o líder do grupo. Outros envolvidos ainda são procurados pelas autoridades.