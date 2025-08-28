Polícia investiga maus-tratos em creche do Guará (DF) após filmagens de estagiárias

A Polícia Civil do Distrito Federal abriu investigação para apurar denúncias de maus-tratos em uma creche particular localizada no Guará. As suspeitas surgiram após a circulação de vídeos gravados por estagiárias do local, nos quais a proprietária aparece praticando agressões físicas e verbais contra crianças.



Segundo uma das jovens que denunciaram o caso, a decisão de registrar as imagens veio da impossibilidade de continuar presenciando as cenas. Além dos relatos das estagiárias, pais e ex-funcionários também procuraram as autoridades para manifestar preocupação com a conduta da responsável pela unidade.



A Secretaria de Educação do DF avalia a situação da creche e apura a legalidade de seu funcionamento, já que a licença da instituição está em análise.



O advogado da creche, Guilherme Arruda, informou que está colaborando com as investigações. Ele reconheceu que as imagens “são inquestionáveis” e afirmou que a acusada demonstra arrependimento.



