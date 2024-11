Polícia investiga pai e filho por agressão contra empresário no Entorno do DF

A Polícia Civil de Goiás investiga a agressão de dois homens contra um assistente administrativo, em Luziânia. O desentendimento teria começado em um bar, no último dia 10, por causa de ciúme. Segundo os investigadores, os agressores são pai e filho – este namora a ex da vítima.



Pessoas que frequentavam o bar gravaram as cenas de violência, que resultaram no desmaio do homem agredido. Nas imagens, ele aparece caído enquanto o suspeito desfere chutes. Socorrida à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Luziânia, a vítima sofreu fratura perto de um olho e hematomas no abdômen.