Polícia investiga se cômodos estariam trancados em clínica que pegou fogo no DF

Segundo investigações, a maioria conseguiu escapar quebrando uma janela devido às portas trancadas com cadeados

Balanço Geral DF|Do R7

A polícia investiga as causas do incêndio em uma clínica de reabilitação no Paranoá (DF). Cinco pessoas morreram e 11 foram socorridas com queimaduras e intoxicação por fumaça. Durante o incidente, 21 internos estavam na casa principal da clínica. Segundo investigações, a maioria conseguiu escapar quebrando uma janela devido às portas trancadas com cadeados.

