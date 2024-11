Polícia Militar apreende arma, munição e grande quantidade de drogas no Lago Norte

A Polícia Militar do Distrito Federal apreendeu uma arma, munições e drogas, durante uma operação no Lago Norte. Os militares chegaram à casa no Núcleo Rural Capoeira do Bálsamo depois de uma denúncia. No local, foram encontrados um revólver calibre 38, munições, 27 tabletes de maconha, três balanças de precisão, facas e outras porções de drogas.



Com a chegada da polícia, um suspeito fugiu. No momento das apreensões, a mulher do homem que escapou chegou na casa e foi encaminhada para a Delegacia do Paranoá, assim como os materiais aprendidos.