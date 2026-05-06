Polícia Militar apreende cerca de 300 quilos de entorpecentes no DF e Entorno

A Polícia Militar do Distrito Federal realizou, nas últimas horas dessa quarta-feira (6), diversas operações de combate ao tráfico de drogas na capital e Entorno, resultando em prisões, apreensão de armas e na retirada de quase 300 quilos de entorpecentes de circulação.



Em Lunabel, no Novo Gama (GO), a Rotam apreendeu cerca de 132 quilos de maconha, enquanto o Tático Operacional Rodoviário localizou outros 167 tabletes da droga durante blitz na DF-003, próximo ao Park Way. Em Arniqueiras, dois suspeitos foram presos com skunk, cocaína, maconha, balanças de precisão, munição e dinheiro em espécie.



Já no Recanto das Emas, dois menores foram apreendidos com uma arma caseira calibre 12, um simulacro e porções de maconha. Segundo a PMDF, as ações geraram prejuízo de milhares de reais ao crime organizado.