Polícia Militar do DF deve receber R$ 12 milhões para compra de câmeras corporais

A Polícia Militar do Distrito Federal vai receber um recurso para compra de câmeras corporais a serem usadas pelos cerca de 10 mil militares da corporação. O investimento do Governo Federal deve ser de R$ 12 milhões para equipar o efetivo. As câmeras operarão durante ocorrências em alta definição, auxiliando como provas judiciais e protegendo os agentes. A expectativa, segundo a corporação, é de que as câmeras comecem a funcionar no primeiro semestre de 2026.



