Polícia Militar é acionada e interdita área após suspeita de bomba na Asa Sul

A Polícia Militar do Distrito Federal foi acionada na manhã desta quinta-feira (27) após um policial de folga encontrar um artefato suspeito na Asa Sul. A operação, conhecida como Operação Petardo, envolveu o Batalhão de Operações Especiais (BOP), que cercou a área e realizou duas explosões controladas para neutralizar o objeto. O Tenente Greco informou que o artefato possui características de uma granada fumígena não letal. A perícia irá confirmar a natureza exata do objeto. A área já foi liberada, e a segurança dos moradores garantida.



