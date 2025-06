Polícia Penal do DF captura foragido e descobre cultivo de maconha em Planaltina

Uma ação da Polícia Penal do Distrito Federal resultou na prisão de um homem com mandado em aberto e na apreensão de substâncias ilícitas. Durante busca por outro criminoso na região de Planaltina, os agentes encontraram um quintal utilizado para o cultivo de maconha com uma planta superior a dois metros de altura.



Também foram apreendidas substâncias semelhantes ao haxixe e bebidas engarrafadas com folhas da mesma espécie. O material e o homem foram levados à 16ª Delegacia de Polícia.



