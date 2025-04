Polícia prende, em Ceilândia e Taguatinga, quatro foragidos do sistema penitenciário

A Polícia Penal do Distrito Federal recapturou quatro foragidos do sistema penitenciário em operações realizadas em Ceilândia e Taguatinga, na manhã desta quarta-feira (30). Três dos detidos não retornaram após a saída temporária, enquanto a quarta foragida não voltou do trabalho externo.



Entre os crimes cometidos pelos indivíduos estão roubo, homicídio, tentativa de homicídio, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, corrupção de menores e infrações relativas à Lei Maria da Penha.



Informações sobre o paradeiro de outros foragidos podem ser comunicadas anonimamente à Polícia Penal no telefone 99666-0000, à Polícia Militar pelo 190, ou à Polícia Civil pelo 197. A DPOE foi destacada pelo sucesso dessas operações.



