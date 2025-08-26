Polícia prende homem por cultivo de maconha em condomínio no Jardim Botânico (DF)

A Polícia Civil prendeu um homem de 30 anos que cultivava maconha em uma estufa artesanal dentro de sua residência no Jardim Botânico (DF). Após três meses de investigação, os agentes da 10ª DP encontraram grandes quantidades de maconha, incluindo a variedade skunk e óleo de cannabis, já separadas para entrega.



