Polícia prende homem suspeito de assassinato de estudante em Planaltina (DF)

A polícia cumpriu mandado de prisão, nessa quarta-feira (25), contra um dos envolvidos no homicídio do estudante João Victor Costa de Oliveira, que foi espancado até a morte em fevereiro de 2021, em Planaltina (DF). Na ocasião, quatro homens agrediram a vítima após uma discussão.



Dois foram presos em flagrante, enquanto Rodrigo Araújo Souza, condenado a 20 anos, e Romário Pereira Alves, condenado a 18 anos, continuam foragidos. A Justiça permitiu que os condenados aguardassem recursos em liberdade. A Polícia Civil solicita informações sobre os foragidos pelo telefone 197. Uma quarta pessoa foi julgada e liberada por falta de provas.



