Polícia prende homem suspeito de invadir apartamento no Cruzeiro Novo

Um homem de 39 anos invadiu um apartamento no Cruzeiro Novo e a moradora, ao chegar, encontrou o suspeito escondido embaixo de sua cama. Após uma breve luta, a mulher conseguiu escapar e se trancou no banheiro para pedir ajuda. Durante a fuga, o invasor entrou em uma escola, mas foi localizado pela polícia após denúncias dos vizinhos feitas pela Rede de Vizinhos Protegidos.



O homem, que já tinha diversas passagens criminais e estava agressivo, foi detido e levado ao hospital devido a ferimentos no joelho antes de ser encaminhado à delegacia. A ação destacou a importância da colaboração comunitária em situações de emergência.



