Polícia prende suspeito de cometer diversos furtos em carros no Núcleo Bandeirante

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu um homem suspeito de diversos furtos em veículos no Núcleo Bandeirante. Ele agia com um comparsa, que ainda não identificado. Segundo as investigações, somente no dia 13 de setembro deste ano, o homem teria furtado nove veículos estacionados em uma rua. Entre os itens levados, estão: estepes, macacos hidráulicos e roupas.



O suspeito ainda tentou enganar os policiais ao colocar uma das placas dos veículos furtados em Taguatinga no carro que foi usado para os crimes. Ele foi encontrado em um supermercado em Ceilândia.