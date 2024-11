Polícia prende suspeito de cometer série de assaltos com arma falsa em Planaltina

Um homem de 23 anos foi preso neste fim de semana suspeito de cometer uma série de crimes em Planaltina (DF). De acordo com a polícia, ele havia assaltado uma farmácia e uma loja de roupas. Além disso, o suspeito e um comparsa também teriam roubado uma lanchonete.



Com ajuda de imagens do circuito de segurança, os policiais conseguiram identificar o homem, que foi detido em Sobradinho (DF). Com ele, foi encontrada uma arma falsa, que teria sido usada nos crimes. O suspeito já tem passagens por roubo.