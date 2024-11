Polícia prende suspeitos de aplicarem golpes milionários em locadoras de carros

A PCDF (Polícia Civil do Distrito Federal) desarticulou nesta quarta-feira (27) uma organização criminosa responsável por aplicar golpes milionários em locadoras de veículos em todo o país, supostamente liderada por uma família do DF. Durante a Operação Rental foram cumpridos 24 mandados de prisão e 37 de busca e apreensão. Segundo a polícia, a investigação, que começou há cerca de um ano e meio, revelou um esquema altamente sofisticado, com uso de documentos falsos e identidades fictícias para alugar veículos de grandes empresas de locação.



De acordo com a polícia, ao retirar os carros, os suspeitos removiam os rastreadores para dificultar a localização dos veículos. Depois disso, os vendiam ou os alugavam ilegalmente por meio de plataformas digitais. Em alguns casos, os automóveis eram desmanchados e as peças eram vendidas pela internet.



Ainda segundo a investigação, o grupo utilizava empresas de fachada e contas bancárias vinculadas a CPFs falsos para movimentar os recursos ilícitos. A polícia estima que mais de 300 veículos tenham sido negociados, causando prejuízos milionários às locadoras e a outras vítimas.