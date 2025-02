Polícia prende suspeitos de torturar e assassinar adolescente de 14 anos no DF

A PCDF (Polícia Civil do Distrito Federal) prendeu dois suspeitos de envolvimento no assassinato de Samuel Soares Marques, de 14 anos, encontrado morto com 34 golpes de facão em um matagal em Samambaia no último dia 7. Matheus Cruz Souza e Ruan Felipe Barbosa Oliveira foram detidos nesta quarta-feira (29), mas William Silva Miranda, o suposto mandante, continua foragido.



Samuel teria sido morto por desviar dinheiro e drogas do grupo criminoso liderado por William, que também é dono de distribuidoras apontadas como pontos de tráfico. William, que tem passagens por tráfico, é procurado por homicídio qualificado. Informações podem ser enviadas anonimamente pelo número 197.